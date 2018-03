Har trukket seg fra kampen om å bygge sjukehuset på Hjelset

Nyheter

Hent AS var en av tre leverandører som ble invitert til å levere tilbud, men entreprenøren har valgt å trekke seg fra konkurransen. Da er det Skanska AS og Betonmasthæhre AS som står igjen i kampen om anbudet.

Hent skal ikke ha klart å knytte til seg en underentreprenør og valgte derfor å trekke seg.

- Det er synd at Hent måtte trekke seg, men vi vurderer likevel at vi har en reel konkurranse mellom to sterke aktører, sier prosjektdirektør for SNR, Helle Jensen, i en pressemelding.

Torsdag var de to entreprenørene på befaring på sjukehustomta på Hjelset. Her fikk de mer informasjon om det planlagte akuttsjukehuset.

- Vi opplever et sterkt engasjement fra begge leverandørene. De er solide nasjonale entreprenører med erfaring fra komplekse prosjekt og de er sultne på å vinne oppdraget. Det er viktig for oss og vi gleder oss til å få tilbud.

Helse Møre og Romsdal opplyser videre at fristen for å levere tilbud har blitt utvidet til 11. mai. Dette etter ønske fra entreprenørene. Kontrakt vil bli tegnet før sommeren 2018.