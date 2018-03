Grammy-verk skal avslutte Moldejazz

Nyheter

Saken oppdateres!

Moldejazz holder torsdag klokka 11 pressekonferanse der de presenterer åtte ulike programposter til denne kommende festivalen.

– Et signaturprosjekt

– Det blir en storslått avslutning med årets Artist In Residence – Maria Schneider, Trondheimsolistene, blåseorkester fra Luftforsvarets musikkorps og Ensemble Denada med den norske operastjernen Eir Inderhaug, forteller festivalsjef Hans-Olav Solli.

Det er to verk som skal framføres, blant dem Winter Morning Walks, som Schneider vant Grammy for. Det beskriver Solli som kammermusikk med elementer av jazz.

– Vi setter opp avslutningskonserten med ærefrykt. Det er svært krevende, og vil kreve to dager med øving. Det blir et signaturprosjekt for festivalen når vi slår såpass på stortromma.

Konserten holdes lørdag 21. juli klokka 23 i Molde domkirke.

– Norges beste lydmann, Asle Karstad, er hyret inn, forteller Solli.

– En av USAs største nålevende komponister

Utgangspunktet for verkene som skal framføres, er tekster fra to av de amerikanske poetene Ted Kooser og Carlos Drummond de Adrade, opplyser Moldejazz i en melding.

«Sangene i syklusen 'Winter Morning Walks' er kammermusikk med elementer av jazz, mens 'Carlos Drummond de Adrade Stories' har en større og litt mer tradisjonell besetning. Flere amerikanske kritikere mener at Maria Schneider med albumet 'Winter Morning Walks' har plassert seg som en av USAs største nålevende komponister», heter det fra Moldejazz.

Tilbake sju år etter

Neste prosjekt ut er Artist in Residence fra 2011, Dave Holland, som kommer med Zakir Hussain og Chris Potter trio. Konserten blir i Teateet Vårt torsdag 19. juli klokka 20.

Tredje artist ut er Mathias Eick Quintet, som også var på Moldejazz i 2011.

– Dette blir en chill club night, fredag 20. juli klokka 24, sier Solli.

Yazz Ahmed’s Hafla band

Neste artist som presenteres under den pågående pressekonferansen er Yazz Ahmed’s Hafla band.

– Dette er en utrolig spennende britisk trompetist, født i Bahrain. Hun har gitt ut to album og kommer til Molde med et sju mann stort band, sier Solli.

Denne konserten blir i Storyville fredag 19. juli klokka 20.

– Et nytt kunstnerisk visuelt og musikalsk univers

Yodok III og Flønes, Sanders og Strugstad er neste prosjekt ut.

– Her har kjente musikere som Kristoffer Lo, kjent fra Highasakite, slått seg sammen med dansere og video- og lysdesignere. Sammen skaper de et nytt kunstnerisk visuelt og musikalsk univers. Prosjektet får urframføring i Trondheim, forteller Solli.

Under Moldejazz framføres prosjektet i Teatret Vårt torsdag 19. juli klokka 14.

Red Hot og Ytre Suløen

– Vi har mange unike konserter og premierer, men skal ha noe kjent også. I år er Red Hot tilbake i Alexandraparken, tirsdag og onsdag klokka 23, sier Solli.

I Magic Mirror blir det Ytre Suløen mandag og tirsdag klokka 18.30.

– De solgte ut to konserter i fjor, så det er ingen grunn til å ikke ta dem tilbake. Her er det også mulig det blir noen gjesteartister, sier Solli.

