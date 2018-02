Rekordmange lærere søker videreutdanning

Nyheter

Ved midnatt torsdag kveld går fristen ut, og så langt har 7.302 lærere søkt videreutdanning til høsten, sammenlignet med 5.749 som søkte i fjor.

– Dette er veldig gode tall, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Sanner legger til at det fremdeles er over et døgn igjen til søknadsfristen utløper og at han håper at enda flere lærere benytter sjansen til å søke før fristen er ute.

– Siden satsingen startet i 2013 har rundt 20.000 lærere over hele landet tatt videreutdanning i ulike fag. Vi vet at lærere som har tatt videreutdanning rapporterer at de har blitt bedre til å undervise, og at elevene lærer mer, sier Sanner.

Ifølge en undersøkelse fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU, 2016) sier lærere som har tatt videreutdanning at de har endret undervisningen. Sju av ti mener at de har blitt bedre lærere, ifølge undersøkelsen.