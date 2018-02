Nå er det for kaldt for pus!

Nyheter

Kulda som har vært over store deler av landet slipper ikke taket riktig ennå. Flere steder i Romsdal vil det, særlig på nattetid, være flere minusgrader i uka vi har foran oss.

Og sprengkulda byr på utfordringer, også for våre firbeinte venner.

Nå ber Tryg Forsikring deg om å ta vare på katten din.

- Katten er jo opprinnelig et middelhavsdyr, og selv om pelsen kan være tykk, er den ikke særlig isolerende, opplyser Espen Opedal, direktør i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Han forteller at forsikringsselskapet hver vinter får inn katter som har inn lungebetennelse eller luftveisinfeksjoner.

- Denne vinteren er spesiell med tanke på kuldegradene som kommer sigende fra Sibir. Derfor ønsker vi å forebygge frostskader og andre sykdommer katten lettere pådrar seg i kulda, så langt det lar seg gjøre, sier Opedal.

Han får støtte av veterinær og daglig leder ved Anicura Dyresykehusene i Bergen, Tor Kvinge, som har sett et økende antall tilfeller av lungebetennelser hos katter.

Råd til deg som har katt:

Hold katten inne om natten. Du må aldri forlate katten over flere dager uten tilsyn.

På dagtid må du sørge for at katten har tilgang på et lunt sted der den kan være uten trekk. Det må være tørt. Unngå for mange utetimer, er det veldig kaldt, bør utetid være minimal. Katteluke er en genial løsning.

Syke katter må ikke slippes ut.

Gamle katter må følges ekstra opp. De tåler ofte kulden dårligere.

Ikke kle på katter og slipp dem ut. Da er risikoen stor for at de kan henge seg fast.

Veterinær DagKvinge legger til at det er viktig å ID-merke katten din.

- Ikke alle katter er så heldige å ha et hjem, og mange av disse sliter nå i kulden. Heldigvis finnes det hjelpeorganisasjoner som tar seg av mange uheldige katter. Ved å merke katten din, blir det lettere for dem å få bukt med den hjemløse kattebestanden, opplyser Kvinge.