Forsikringsselskap åpner egen frosttelefon

Nyheter

Det er første gang det blir opprettet en slik frosttelefon, opplyser forsikringsselskapet.

– Nå åpner vi denne direktelinjen for at det skal bli enklest mulig å komme i kontakt med våre eksperter, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If.

Ifølge If har kunder denne uken meldt inn både skader på vannrør og om biler som trenger starthjelp. Forsikringsselskapet frykter spesielt en bølge av vannskader.

– Steng hovedstoppekranen

Mange av vannskadene vinterstid kommer ofte som følge av at kulda trekker inn og forårsaker frostskader på vannledninger som ligger i kalde og trekkfulle deler av boligen. Når vannet i rørene fryser, øker det i volum, og gjør at rørene lett sprekker. Dette fører ofte til store vannskader i boligen.

De fleste frostskader skjer i løpet av de første dagene av en kuldeperiode, ofte fordi man ikke er godt nok forberedt.

– Antall skader under frostperioder kan reduseres betydelig hvis huseiere stenger hovedstoppekranen når de reiser bort og sørger for å ha tilstrekkelig varme i alle rom med røropplegg, sier Berge.

Pass på hytta

Frostskader i forbindelse med vanninstallasjoner er blant de vanligste skadene på hytter i Norge. Men når det er sprengkulde blir også risikoen for brann større. Forsikringsselskapet Frende lister opp en rekke ting man må være oppmerksom på når man ankommer hytta.

Å fjerne støv fra elektriske ovner er viktig og man bør aldri tørke klær på ovnen, verken hjemme eller på hytta. Det er også viktig å begrense bruk av vifteovn.

– Vi råder alle til å sjekke røykvarslerne hver gang de ankommer hytta. Den kan ha gitt fra seg lydsignal om dårlig batteri mens du var borte, sier Øystein Olsen, senior storskadekonsulent i forsikringsselskapet.

I tillegger advarer forsikringsselskapet om at det er viktig å grave fram vinduer, som er rømningsveier. I tillegg må man passe på å grave fram lufteventiler og pipe for å unngå at luftveier blir blokkert.