Fem personer tatt av skred i Rauma: - Vi var veldig heldig

Nyheter

Et turfølge på seks personer utløste onsdag ettermiddag et stort snøskred like under toppen på Nonstiden mellom Innfjorden og Måndalen i Rauma. Skredet hadde en bruddkant på rundt 250 meter og deler av skredet ligger fortatt ustabilt. Politiet advarer mot å ferdes i området på grunn av faren for et nytt skred.

- Vi frykter at noen vil ta seg opp til skredet for å hente ut skiutstyr som ble tatt av det første skredet, eller at noen andre planlegger tur til området. Det vil vi advare mot, det er stor skredfare i området, sier operasjonsleder John Kåre Flo i Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

Skredet skal ha blitt utløst på rundt 1200 meters høgde, opplyser politiet.

Til OBS snøskred i Nonstind i Rauma kommune. Politiet advarer om å ta seg inn i området for å hente ut eiendeler etter skredet, dette pga stor skredfare. Det advares også mot å planlegge tur i samme område. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) February 28, 2018

- Dramatisk

Turfølget som onsdag ettermiddag utløste et skred bestod av unge menn fra Østlandet på besøk i området. Én av guttene skal ha gått et lite stykke foran av resten av følget og utløst skredet. De øvrige fem ble tatt av raset og dratt med ned 3-400 meter. Heldigvis landet alle over skredet, og ble ikke begravd. Alle fem kom seg uskadet fra raset, men mistet ski og annet utstyr.

- Det var et stort skred, så vi var heldige som ikke befant oss lenger ned. Da hadde vi blitt begravd hele gjengen. Det var dramatisk, helt klart, forteller en 19 år gammel mann fra Oslo, som ikke ønsker å stå fram med navn. Han var skjelven og preget av hendelsen, men ellers i god behold.

Han forteller videre at turfølget begynte å bli nervøs når de nærmet seg toppen av fjellet, og fryktet det kunne gå et skred. Alle seks var utstyrt med skredsøker.

Luftambulanse til stedet

Personen som hadde utløst skredet og sto igjen litt høgere opp på fjellet varslet nødetatene. Han fikk meldt at alle seks kom seg fra det hele uten store skader, og at det ikke var flere som var tatt av skredet. Han ble stående stille i sin posisjon, mens de øvrige fem kjørte ut av rasområdet. De ventet så på at sistemann skulle kjøre ned fra sin posisjon.

Nødetatene valgte å rekvirere luftambulansen i tilfelle noen av mennene skulle ha behov for å bli hentet ned fra fjellet med helikopter. De seks fortalte imidlertid at de kunne komme seg ned av egen maskin. Følget kjørte så ned til Bøstølen, flere med bare én ski. Etter en kort sjekk av ambulansepersonell på Bøstølen fikk alle seks kjøre ned.

Turfølget var alle på besøk i området i forbindelse med et skiskyterstevne i norgescupen i Molde for noen dager siden. Etter stevnet la de ut på flere toppturer i Romsdalen, og onsdag var målet Nonstinden.

Mandag løste ut Robert Ulfsnes et skred fra Loftskarstind: