Døde av knivstikk

Obduksjonen som ble gjennomført i Bergen onsdag bekrefter politiets versjon av drapet på Robin Andre Svendsen. 29-åringen døde som følge av knivstikk han ble påført i en konfrontasjon i Ålesund mandag ettermiddag.

- Obduksjonsrapporten foreligger ikke, men konklusjonen når det gjelder dødsårsaken er klar, sier politiadvokat Inger Myklebust Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt.

Ferstad opplyser videre at politiet fortsatt foretar avhør av vitner i saka og det sikres fortsatt tekniske og elektroniske spor.

- Etterhvert vil etterforskningen nå gå over i en roligere fase hvor det innhenta materialet skal bearbeides og systematiseres. Dette er et svært omfattende og tidkrevende arbeid, men er nødvendig for at politiet skal sikre seg et best mulig bilde av den fatale hendelsen, sier politiadvokat Ferstad.

