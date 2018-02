Classic Norway utvider i Valldal

Nyheter

Styreleder Erik Berg i Classic Norway opplyser at den planlagte utvidelsen vil komme på ca. 25 millioner kr. Valldal Fjordhotel har fra før 40 rom.

– Hvis utvidelsen blir godkjent av Valldal kommune, tar vi sannsynligvis utbygginga i to etapper. Utvidelsen ligger innenfor gjeldende reguleringsplan. Under forutsetning om godkjenning, starter vi bygginga av loungen etter påske. Deretter bygger vi de 23 nye rommene, sannsynligvis i to byggetrinn, sier Erik Berg.

– Fullbooket

– Bakgrunnen for utvidelsen er at vi i fjor hadde fullbooket hele sommeren. I tillegg har vi problemer med å oppfylle Muritunets ønsker, Også i år ser det ut til å gå mot fullbooking hele sommeren. Vi tør ikke å vente lenger med utvidelsen. Vi må smi mens jernet er varmt. Ingenting er hyggeligere enn å bygge når behovet er så stort. Attraktiviteten til Geiranger, Valldal og Trollstigen er enorm, sier Erik Berg.