Tre biler og henger brant i Trondheim

Nyheter

Tre biler og en tilhenger sto i brann i Trondheim natt til tirsdag. Politiet mistenker at brannene er påsatt.

– Etter en rolig nattevakt i distriktet har vi rykket ut til melding om bilbrann på Tempe. Brannvesenet har fått kontroll på brannen. Tre biler har vært i brann. Årsaken er ukjent, opplyser politiet i Trondheim på Twitter.

Brannmester Gunnar Sundli opplyser til Adresseavisen at det også har brent i en tilhenger. Bilene og tilhengeren sto like ved en bygning, men brannvesenet klarte å forhindre at brannen spredte seg.

Brannmeldingen kom like etter klokken 5.30. Selv om årsaken til bilbrannene ikke er kjent, mistenker politiet at de kan være påsatt.

– Jeg kan ikke uttale meg om årsak, men det virker rart at tre parkerte biler har begynt å brenne av seg selv. Jeg ser ikke bort ifra at noen har satt fyr på dem, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til avisen.