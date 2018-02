Kroken blir enda større

Nyheter

Kingsrød Caravan blir en del av Norges største forhandlernett av bobiler, caravan og tilleggsutstyr.

Fra før eier Kroken Caravan Detalj AS caravansenter i Bodø, Åndalsnes, Ålesund, Brumunddal, Oslo, Kristiansand og Råde. Det sistnevnte er under etablering.

– Ledende merker

Daglig leder Pål R. Amundsen i Kroken Caravan Detalj AS forteller at Kingsrød Caravan vil forhandle merker fra landets ledende caravanimportør, Kroken Caravan Import AS.

Kingsrød Caravan blir del av et forhandlernett bestående av 23 forhandlere fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Alle forhandlere i nettverket tilbyr bobiler, vogner, tilleggsutstyr, service og verkstedtjenester samt finansiering.

– Fra før av har vi Østfold Caravan på Råde, som åpner i mars med fire av våre kvalitetsmerker. Kingsrød Caravan vil komplettere tilbudet i Østfold. Gjennom Østfold Caravan i Råde og Kingsrød Caravan på Borgenhaugen, vil vi gi et komplett tilbud av alle våre merker i Østfold, sier Pål R. Amundsen.