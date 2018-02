Her tas første jafs av urbygget på Oppdøl

Nyheter

En langarmet gravemaskin tar her første jafs av den første, store bygninga ved Møre Fylkes Sindsykeasyl på Oppdøl ved Hjelset. Den har gått under navnet B-sentralen, ble bygd i 1913, og tok imot de første psykiatriske pasientene som fikk behandling i fylket.

Like før rivingen begynte sa direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal til de fremmøtte:

- Markeringen gjøres i glede over det som skal komme, men også med respekt for det som har vært.

B-sentralen var mannsavdeling da A-sentralen for kvinner kom på plass fra 1925.

Rivinga av bygningene på det som i dag er psykiatrisk avdeling Hjelset, startet med overlegeboligen 15. januar.

Til sammen skal 14 små og store bygninger og konstruksjoner rives fram til juni. Arbeidet består også av miljøsanering og sluttdisponering av riveavfallet.

Rivearbeidet er det AF Decom som står for, ett av Europas største bedrifter på denne typen virksomhet.

Straks klart for veibygging

Helse Møre og Romsdal opplyser at man allerede i mars begynner å legge til rette for ny infrastrukturen på området. Det innebærer blant annet opplegg for forsyning av vann, strøm og data, samt avløpsanlegg

Oppdølsvegen blir lagt om og rustet opp, og nye gang- og sykkelveger skal bygges tilknyttet Oppdølsvegen.

