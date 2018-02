Dykkere gjorde nytt funn i Brosundet

Nyheter

Både brannmannskap og politi har fra 12-tida tirsdag gjort nye søk i området ved Scandic-hotellet og Akademiet videregående skole på Brunholmen, melder Sunnmørsposten.

Kommunikasjonssjef Olav Sindre Rise i Møre og Romsdal politidistrikt bekrefter at de har satt i gang nye søk.

– Vi leter ikke etter noe spesielt, men søker etter spor som kan hjelpe oss med å legge puslespillet over hva som har skjedd, sier Rise.

Sunnmørsposten observert i lengre tid redningsdykkere som gjorde søk i sjøen og langs land mellom land og brygga ved parkeringsplassen mellom hotellet og akademiet. To dykkere begynte inne ved land, og arbeidet seg utover.

Politi og andre brannfolk oppholdt seg på land mens søket pågikk.

– Det er naturlig at dykkere fra brannvesenet er involvert, da politiet ikke disponerer egne dykkere, sier Rise.

Ved 14.30-tida ble søket avsluttet etter at det like før ble gjort et funn av en mindre gjenstand i sjøen. Gjenstanden ble lagt over i en brun papirpose og tatt med av politiet.