Drapssiktet er nylig dømt for vold

Nyheter

(smp.no) Mandag ble en mann i 20-åra funnet død etter en voldsepisode utenfor Scandic hotel i Ålesund sentrum. Mannen døde som følge av skadene. En 29 år gammel mann er siktet for forsettelig drap.

Politiet søkte mandag kveld langs gatene på Brunholmen og i sjøen i Brosundet. Klokka 23.33 ble det gjort et funn i sjøen av en knivlignende gjenstand.

Flere ganger dømt for vold

Den drapssiktede 29-åringen er flere ganger dømt for vold. Sunnmørsposten har fått tilgang til 10 dommer i Sunnmøre tingrett og flere fengslingskjennelser.

I dommene står det om vold og trusler mot offentlig tjenestemann, vektere og privatpersoner. Mannen er blant annet også dømt for overtredelser av vegtrafikkloven, tjuveri, innbrudd, skadeverk og narkotikalovgivningen.

Mannen er dømt også dømt for bæring av kniv flere ganger. 29-åringen er dømt for vold første gang i 2008 av det Sunnmørsposten har oversikt over.

Forsvarer: Krangel om penger var bakgrunn for drap – Det startet med et verbalt slagsmål, som utartet seg til et fysisk slagsmål og det endte opp med bruk av kniv, sier den drapssiktede mannens forsvarer Reidar Andresen til TV2.

Mann i 20-åra død etter voldsepisode i Ålesund En mann er død etter en voldsepisode i Ålesund sentrum mandag ettermiddag. Politiet har pågrepet en 29-åring som er siktet for forsettlig drap.

Nylig straffet

Senest 17. november 2017 ble mannen dømt til 110 dagers ubetinget fengsel for vold mot en tjenestemann. Dette var en fellesdom med en tidligere betinget dom. På grunn av tid i varetektsfengsling ble det fradrag på 29 dager i straffen.

Også i en dom i 2014 var vold blant det mannen ble dømt for: 22. juli 2013 slo han en vekter på Moa i hodet med ei brennevinsflaske og skallet han i pannen/ansiktet slik at han måtte sy seks sting og fikk blåveis rundt ene øyet. Straffa for dette lovbruddet og flere andre ble 11 måneder fengsel, derav fire betinget. Han måtte også betale vel tre tusen kroner i økonomisk tap til vekteren.

Videre ble mannen dømt for to tilfeller av vold i en dom i 2012: Det mest alvorlige var da han skallet til en vekter i Ålesund, slik at han fikk et blødende kutt over øyet, ei rift i en finger og store muskelsmerter. Sammenholdt med en betinget dom på 30 dager fra tidligere samme år, ble straffa her 90 dager. Han ble også dømt til å betale 8.000 kroner i erstatning til vekteren.

Første dom Sunnmørsposten har fått tilgang til er fra 2007, men ifølge en av dommene skal mannen ha dommer på seg tilbake til 2004.

Saka var først publisert av Sunnmørsposten.