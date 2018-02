Mann i 20-åra død etter voldsepisode i Ålesund

Nyheter

Det bekrefter Olav Sindre Rise i Ålesund-politiet, på en pressekonferanse om saken.

Mannen ble fraktet til sykehus etter hendelsen, men livet hans sto ikke til å redde, ifølge NTB.

Hendelsen fant sted utendørs på Brunholmen i Ålesund og politiet fikk melding om voldsepisoden klokken 16.44, ifølge TV 2.

Sunnmørsposten skriver at hendelsen skal ha skjedd ved Scandic hotel.

Utenfor hotell

Politiet opplyste i følge Smp.no på pressekonferansen mandag kveld det er en mann i 20-åra som er blitt drept.

- Han som ble skadet, var så skadd av livet ikke stod til å redde. Politiet fikk melding om hendelsen cirka klokka kvart på fem mandag. Hendelsen skjedde på gata utenfor et hotell. Vi forsøker nå å kartlegge hva som har skjedd, sier politiadvokat Inger Marie Ferstad på pressekonferansen, skriver Sunnmørsposten.

– Kaotisk

– Vi ble møtt av en kaotisk situasjon. Den skadde ble tatt hånd om og fraktet raskt til stedet, sier Ferstad videre.

Mannen som er siktet er kjent for politiet fra tidligere, opplyser politiadvokat Inger Myklebust Ferstad. Han er ennå ikke avhørt.

– Per nå er det kun han som er siktet, men vi etterforsker saken bredt for å sikre at vi har fått med oss alt, sier Ferstad til NTB. Hun vil ikke si noe om foranledningen til voldsepisoden.

Politiet jobber nå med å avhøre vitner til hendelsen, som skjedde ute på gata i Ålesund. Vitner meldte om hendelsen til politiet rundt klokka 16.45.

Kniv

Ferstad vil ikke si noe om hvordan drapet skjedde, men TV 2 melder at drapsvåpenet skal være en kniv. Brannvesenet og dykkere søker i Brosundet i Ålesund, men politiet vil ikke si hva de leter etter.

De jobber mandag kveld med å gjennomføre undersøkelser på åstedet.

Leter over et stort område

Politi og brannvesen jobber akkurat nå på stedet, skriver Sunnmørsposten

Det er relativt mye politifolk ute og de jobber over et stort område på Brunholmen. Flere betjenter er ute og leter med lommelykter. De leter i søppelkasser og kontainere, tar ut poser og ser på innholdet i poser på søppelbøtter, forteller Sunnmørspostens reporter på stedet.

De søker også i flere sidegater et godt stykke unna åstedet.

Politiet i Møre og Romsdal meldte først på Twitter mandag ettermiddag om voldshendelsen. En person var tatt hånd om av ambulanse, og en person var pågrepet.

Politiet i Møre og Romsdal inviterte i forbindelse med voldsepisoden til pressekonferanse på politihuset i Ålesund mandag kveld.