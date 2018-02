Løste ut skred fra Loftskarstind: – Ei dårlig vurdering

Nyheter

– Med nysnøen som kom i går kveld, og faregrad 3, var det for bratt å kjøre ned der, sier Robert Ulfsnes til Rbnett.

Han var sammen med en kamerat på tur i Isfjorden, og de hadde gått til Galtåtind og den populære traversen over til Loftskarstind (1191 m.o.h.). Da de skulle starte nedkjøringa kjørte de litt tilbake og ned et brattere parti, mellom 50 og 100 meter fra toppen.

– Det var et konveks parti (skråning i terrenget som er motsatt av ei renne) hvor det var fokket snø og hardt underlag. Jeg så det ikke ovenifra, forteller Ulfsnes. Han merket at raset gikk under ham da han kom til det mer tettpakka snøpartiet, og han fikk svingt ut til siden mens snøen raste de rundt 300 meter under ham.

– Raset var 10-15 meter bredt, og det var omtrent 30 centimeter høg kant der snøen løste ut, sier Ulfsnes.

Han kjørte ned etter at raset hadde lagt seg, mens kompisen som sto på toppen kjørte rundt i en tryggere linje.

Ingen ble altså tatt at skredet, og skiløperne ønsker å advare andre mot å gjøre samme feilvurdering.

Det kom en del nysnø søndag kveld, og Ulfsnes tror denne nysnøen ga for stor belastning på snøen. På varsom.no meldes det om betydelig skredfare (faregrad 3), der fokksnø og vedvarende svake lag er skredproblemene.

– Vi hadde testet stabiliteten i snøen tidligere, og hadde gode indikasjoner. Det var tydelig at det var fokksnø, og så gjorde værvinduet at vi ble litt stresset, og tok en dårlig beslutning. Det var for bratt, med tanke på at det var faregrad 3, oppsummerer Ulfsnes.

– Det var mye skispor i fjellsida her, men de var ikke fra idag, de var fra før nysnøen kom. Da var det mye bedre forhold til å kjøre ned her, sier Ulfsnes.