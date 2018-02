Her er pakken som stengte Vigra

Nyheter

Flyplassen ble stengt i flere timer lørdag etter at det ble funnet en mistenkelig pakke på utsiden av flyplassbygget i Ålesund. En bombegruppe fra Oslo kunne lørdag kveld fastslå at innholdet i pakken var ufarlig, og at det var trygt å åpne flyplassen for trafikk.

Pakken var uten merker og var surret inn med teip og plastfolie. I pakken skal det ha vært en aluminiumskledd fiberduk, opplyser politiet etter å ha gjennomført krimtekniske undersøkelser mandag.

- Politiet har tidligere erfart at fiberduker som dette benyttes for å omgå butikkalarmer og at de kan kobles til vinningskriminalitet. Vi kan likevel ikke uten videre sette innholdet fra den henlagte pakken på flyplassen i sammenheng med slik aktivitet, sier politiadvokat Mathias Häber.