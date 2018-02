Fosterbarn får ikke tilsynet de har rett på

Nyheter

VG skriver mandag om massiv svikt i tilsynet av fosterbarn i Norge. Avisen peker ut Møre og Romsdal som en av verstingene. 171 fosterbarn, som tilsvarer 36 prosent av fylkets fosterbarn, får ikke lovpålagt tilsyn. Kun Nordland og Troms er verre.

Utsatt for grove overgrep

I sin artikkel skriver VG om en jente som mens hun var bosatt hos fosterfamilien sin i Møre og Romsdal, ble utsatt for grove overgrep fra hun var 12 år til hun var 15 år. Fosterfaren skal ha blitt dømt til seks år og seks måneder i fengsel for voldtekt og grove seksuelle overgrep mot jenta.

Barnevernet og kommunen skal ikke ha fulgt opp jenta med tilsyn i den grad loven krever.

Etter at fosterfaren ble dømt åpnet Fylkesmannen en tilsynssak hvor det skal ha blitt avdekket flere lovbrudd i barnevernets arbeid, skriver VG. Blant annet skal ikke fosterfamilien ha vært godkjent som fosterhjem, og det var ikke gjennomført lovpålagt tilsyn. Den aktuelle kommunen er uenig med Fylkesmannens vurdering.

- Barndommen står på spill

Fosterbarna har ifølge loven krav på tilsyn så ofte som nødvendig, minimum fire ganger i året. I VGs gjennomgang av tall fra kommunene og samtlige fylkesmenn i landet har avisen avdekket manglede tilsyn i 242 kommuner. Totalt skal det ramme rundt 2.100 barn.

– Det som står på spill, er barndommen til fosterbarna. Vi vil ikke risikere at barn ikke får den omsorgen de trenger. I de mest ekstreme tilfellene kan vi risikere at de utsettes for overgrep og misbruk i fosterhjemmet, og at det ikke blir oppdaget, sier barneombud Anne Lindboe.

- Uakseptabelt

Kartleggingen viser at i minst 71 kommuner har over halvparten av alle fosterbarna ikke fått tilstrekkelig tilsyn. I et titall kommuner har tilsynet sviktet for samtlige barn kommunen har ansvaret for.

– Svikten som VG viser til, er alvorlig. Jeg forventer at den øverste administrative og politiske ledelse i hver enkelt kommune tar tak i dette, sier statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Barne- og likestillingsdepartementet.

Silje Hjemdal, medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Frp, reagerer kraftig på det manglende tilsynet for fosterbarn. Hun vil nå ta opp saken i Stortinget.

– At det ikke blir ført tilsyn med fosterbarn, er helt uakseptabelt. Barns trygghet skal alltid stå i høysetet, og det er helt avgjørende at kommunene sikrer at tryggheten til disse barna blir ivaretatt gjennom jevnlige tilsyn, skriver hun i en epost til NTB.

– Hvis vi ser at kommunene likevel ikke følger opp, mener jeg det bør få konsekvenser. Bøtelegging av kommuner som ikke gjennomfører tilsyn, kan være én mulig reaksjon, skriver Hjemdal.