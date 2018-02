Mistenkelig pakke funnet på Vigra - flyplassen ble evakuert og stengt

Nyheter

SISTE: Klokka 20:25 åpnes flyplassen igjen, etter å ha vært stengt i timesvis. Forsatt er det ikke klart hva den mistenkelige pakken inneholder, men den er undersøkt av ei bombegruppe fra Oslo, som ble flydd inn med helikopter.

Pakken skal ha vært surret inn med teit og plastfolie, og ingen har meldt den savnet.

Ålesund lufthavn: flyplassen er frigjort og åpnet for fri ferdsel. Pakken er sjekket ut, åpnet og definert som ufarlig. Saken følges opp videre — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) February 24, 2018

Flere flyavganger har blitt innstilt som følge av stengingen av flyplassen.

Dette har skjedd lørdag:

Årsaken til evakueringen skal være at noen har funnet en uspesifikk pakke på utsiden av flyplassen, nær terminalbygget. Pakken ligger slik til at hele flyplassen må evakueres, opplyser operasjonsleder Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt.

Evakueringa startet ca klokka 13.30.

- Hovedoppgaven vår nå er å få folk i sikkerhet, dersom det skulle vise seg å være noe annet enn en gjenglemt pakke. Det er det vi jobber med nå, sier Sætre.

- Videre vil vi jobbe med å få identifisert innholdet i pakken. Vi vil gå gjennom video fra overvåkningskamera, og så håper vi at noen kanskje vil melde at de har glemt igjen pakken.

Det første innkommende fly er fra Amsterdam, klokka 16.40. Den første avgangen er klokka 17.10, tilbake til Amsterdam.

Litt etter klokka 15 har flere fly fått nye landingstider eller blitt innstilt. Flyet som opprinnelig skal lande fra Amsterdam klokka 16.40 får stadig ny landingstid. To fly som går fra Ålesund til Antalya og Oslo klokka 20.15 er innstilt.

NRK Møre og Romsdal skirver at flyplassen trolig blir stengt resten av dagen, og at KLM-flyet fra Amsterdam har snudd, men skal kanskje gjøre et nytt forsøk på å ta seg til Ålesund seinere.

Flere passasjerer har klaget over dårlig informasjon fra flyselskapene, og manglende fasiliteter under ventetida. Noen dro også inn til Ålesund igjen for å vente.

Vigra flyplass: Politiet har startet evakuering etter funn av en uspesifikk pakke på utsiden av flyplassen. Dersom noen har glemt en pakke. Ta kontakt 02800. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) February 24, 2018

Rett etter klokken 19 lørdag kveld ankom bombegruppa fra Oslo som skal undersøke pakken. De fikk først en briefing om situasjonen, før de begynte med sine tiltak. Det tok i overkant av en time fra de begynte til flyplassen kunne åpnes igjen.