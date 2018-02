Snart 5,3 millioner innbyggere i Norge

Nyheter

Statistisk sentralbyrå bemerker at den svake folkeveksten blant annet har sammenheng med mer moderat vekst i antallet utenlandske statsborgere. Av statistikken over folkemengden per 1. januar, fremgår det at antallet utenlandske statsborgere i Norge steg med 8.500 i fjor, mot 21.000 året før.

Blant de 567.800 utenlandske statsborgerne som var bosatt i Norge ved årsskiftet, var det fortsatt polakkene som var den største gruppen med 103.800. Deretter følger svensker, litauere og syrere med henholdsvis 44.000, 43.700 og 26.000 bosatte.

Akershus, Vest-Agder og Oslo hadde størst vekst i folketallet i 2017. Folketallet steg i alle fylker i fjor bortsett fra i Sogn og Fjordane der dette tallet var omtrent uendret fra 1. januar 2017 til 1. januar 2018.

Ved årsskiftet var 61,3 prosent av landets innbyggere i aldersgruppen 20–66 år, mens 10,6 prosent var i aldersgruppen 67–79 år. De eldste, som var 80 år og over, utgjorde 4,2 prosent av folkemengden.

Personer under 20 år utgjorde 23,8 prosent av folketallet. Barn under 6 år representerte 6,8 prosent av folketallet. De som var mellom 6 år og 15 år, sto for 12 prosent, mens 16- til 19-åringene utgjorde 4,9 prosent.