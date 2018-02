Mette-Marit tar praten om ungdom, sex og skam

Nyheter

Mette-Marit besøkte senteret på Skamløsdagen, som ble arrangert for første gang i september i fjor. Denne dagen ble søkelyset rettet mot skambelagte temaer innenfor seksualitet og hvordan frihet fra skam kan bidra til å bedre psykisk og fysisk helse. Høydepunktet var utdelingen av Skamløsprisen, der en lattermild kronprinsesse var til stede i salen.

– Fruktbar meningsutveksling

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse, og mandag besøker kronprinsessen senteret på nytt. Også Oslo-ordfører Marianne Borgen vil delta på møtet.

– Vi ser fram til besøket og gleder oss til en fruktbar meningsutveksling, sier daglig leder Maria Røsok.

Ifølge Røsok ønsker kronprinsessen å bli bedre kjent med hvordan helsepersonell møter unge mennesker, og hvordan de jobber for at de skal få en bedre seksuell helse.

– Vi vet at unge får mye informasjon om kropp og seksualitet gjennom porno, internett og venner, og at mye av denne informasjonen ofte er misvisende, sier Røsok.

Ungdom og porno

Tidligere undersøkelser har vist at langt flere norske barn har sett nettporno sammenlignet med jevnaldrende i andre europeiske land. En rapport fra Medietilsynet viser blant annet at barn ser tidligere på porno enn før.

Sex og samfunn jobber også for at unge skal møte kompetente helsearbeidere, uansett hvor i landet de bor, og for å bedre seksualundervisningen i skolen.