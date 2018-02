Kraftig økning i oljeinvesteringene

Nyheter

Etter tre år med fall i investeringene ser det ut til at pila igjen vil snu, ifølge SSBs kvartalsvise investeringstelling. Ifølge undersøkelsen planlegger olje- og gassindustrien å investere for 160 milliarder kroner inneværende år, drøye 11 milliarder kroner mer enn i 2017 og 16 milliarder mer enn anslaget fra november i fjor.

For både olje og gass, samt industri, bergverksdrift og kraftforsyning anslås investeringene i 2018 til om lag 226 milliarder kroner, en samlet vekst på over 10 prosent. Det er særlig investeringsveksten i olje og gass som bidrar til oppgangen.

Tåka er i ferd med å lette over norsk olje- og gassindustri, men Torbjørn Kjus, oljeanalytiker i DNB Markets, mener imidlertid den norske oljenæringen trenger enda større prosjekter for å holde oljeproduksjonen på et høyt nivå.

Langsiktige investeringer

– Det er viktig å være klar over at det aller meste av oljeinvesteringer som gjøres globalt går med til å holde oljeproduksjonen på det nivået den er, ikke til å dekke vekst i etterspørsel. Dette betyr at selv om global etterspørsel etter olje skulle begynne å falle 10–15 år fram i tid, vil det likevel være behov for enorme investeringer i oljebransjen de neste 20–30 årene, sier Kjus.

I desember i fjor hadde Norges Bank et anslag om en vekst i oljeinvesteringene på 6,0 prosent, skriver Dagens Næringsliv. Veksten i investeringene kan imidlertid bli det dobbelte av Norges Banks anslag.

– Nå har vi et stort prisfall, og volumveksten kan komme opp i 12 til 15 prosent. Dette er mye, og langt over anslaget til Norges Bank. Her har nok sentralbanken tatt litt for lite i, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.

– Mindre del av økonomien

Seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets omtaler revideringen som «brukbar».

– Samtidig er oljeinvesteringene nå en mindre del av norsk økonomi. Avviket i oljeinvesteringene og inn i bruttonasjonalprodukt blir derfor ikke veldig stort, sier han.

I rentebanen Norges Bank la fram i desember i fjor, var det 50 prosent sannsynlighet for en renteoppgang i desember i år.

– Dagens tall øker denne sannsynligheten, og vi venter også at renten blir satt opp da, sier Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Rekordvekst innen kraft

Oljeselskapene anslår nå at det ble investert for 149 milliarder kroner i 2017, et fall på 9,5 prosent fra året før.

Innen kraftforsyning var det et rekordhøyt investeringsnivå i fjor. Økningen var på 20 prosent fra 2016 og kom opp i 31,4 milliarder kroner. Ifølge SSBs undersøkelse skyldes investeringsøkningen installering av smarte strømmålere, samt videre oppgradering av kraftnettet. Investeringsanslaget for 2018 er på hele 41,2 milliarder kroner.

Industriinvesteringene falt i 2017 med 7,7 prosent til 21,4 milliarder kroner fra året før, i hovedsak innen oljeraffinering og kjemisk og farmasøytisk industri. I 2018 antas det at det vil være en investeringsvekst på 12 prosent.