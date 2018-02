Fikk tilsendt hasj i brettspill-pakker

Nyheter

Mannen bestilte store mengder narkotika fra Canada på nettet, og to av forsendelsene var så store at de kommer under kategorien grov narkotikaforbrytelse.

Mannen sier seg ikke skyldig etter tiltalen, og han har ifølge dommen ikke ønsket å forklare seg noe særlig for retten.

Fiktive navn

Han benyttet seg av fiktive navn og adresser i Molde og Fræna når han bestilte varer. På mannens pc fant politiet igjen disse navnene og adressene. Politiet vet også at mannen hadde montert opp postkasse med falskt navn for å ta imot en pakke.

Skjult i brettspill

19. januar i 2016 fant tollere i Oslo 1335 gram marihuana i vakuumpakkede aluminiumsposer inne i tre brettspill som skulle sendes til et fiktivt navn i Molde. Tollerne fjernet narkotikaen fra postpakka som ble sendt videre til Molde. Politiet ble varslet, og de pågrep mannen da han hentet pakka.

Ei uke seinere kom en ny pakke fra Canada til samme fiktive navn/adresse. Framgangsmåten og hasjmengden var den samme.

Flere forsendelser

Moldemannen har forklart at han bestilte varene på vegne av en ukjent person han hadde møtt på nettet og at han sjøl skulle få beholde ca. 10 prosent av marihuanaen som vederlag.

Han har også erkjent for politiet at han i november / desember i 2015 fikk tilsendt en pakke med 460 gram marihuana – også denne til samme fiktive navn som i de største sakene. Han brukte andre navn og adresser da han fikk inn 265 gram marihuana og 0,22 gram cannabisekstrakt.

Retten fant det også bevist at han har solgt hasj på en adresse i Molde og at han sjøl har brukt rusmidler jevnlig.

Brukte for lang tid

Aktor ville at mannen skulle dømmes til ett år og tre måneders fengsel. Romsdal tingrett mente imidlertid at det hadde gått lang tid siden de straffbare forholdene ble begått. Retten viste til at saka hadde ligget inaktiv hos politiet i mer enn ett år. Derfor fikk han en vesentlig kortere fengselsstraff enn hva han normalt skulle ha fått. Han må sone ett års fengsel – minus 40 dager som mannen har sittet i varetekt.

Beslagla mye datautstyr

Politiet fant 18.800 kroner i kontanter da de ransaket mannens bolig. Retten fant det bare bevist at han hadde solgt hasj ved ett tilfelle og valgte derfor å beslaglegge bare 1000 kroner av disse pengene. Han fikk imidlertid også inndratt fire pc-er, tre eksterne harddisker og fem mobiltelefoner. Han må også betale 5.000 kroner i saksomkostninger.

Retten ble administrert av tingrettsdommer Oddne Hansen. Aktor var politiadvokat Anders Skorpen-Trøen, mens advokat Roy Peder Kulblik var forsvarer.