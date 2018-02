Snusprodusent tapte ankesak om nøytrale snusbokser

Nyheter

1. juli i fjor besluttet regjeringen at alle tobakks- og snusprodukter skal ha nøytral emballasje. Tobakksprodusentene fikk en frist på ett år med å få på plass ny emballasje som ikke skal virke forlokkende.

Swedish Match saksøkte staten blant annet fordi selskapet mener at endringene i tobakksskadeloven er i strid med EØS-avtalen. Snusprodusenten krevde at den nye loven ble satt til side, men tapte saken da Oslo byfogdembete i november i fjor slo fast at loven er gyldig.

Borgarting lagmannsrett har nå behandlet ankesaken og kom i forrige uke fram til at snusprodusentens anke skal forkastes.