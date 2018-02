Branntilløp i bolighus på Haukabøen

Nyheter

Klokka 19.04 meldte politiet på Twitter at det er utrykning til Haukabøen vest for Molde sentrum etter melding om en boligbrann.

Like etter melder politiet at situasjonen er under kontroll. Branntilløpet oppsto ved en komfyr i forbindelse med matlaging, nærmere bestemt smelting av smør ifølge Molde brannvesen. Huseier greide selv å slukke.

Molde: Ingen alvorlig brann på Haukabøen - branntilløp under matlaging - raskt slukket av huseier. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) February 22, 2018