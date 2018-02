– Raudsand-alternativet er useriøst, mener Bellona

Nyheter

RAUDSAND / BREVIK: Høringsrunden for forslag til planprogram for mulig nasjonalt deponi for farlig avfall i Brevik er avsluttet. Ifølge Porsgrunns Dagblad har det kommet inn over 250 høringsuttalelser, og flere har fått innvilget utvidet frist for å levere høringsinnspill. Som kjent er Brevik og Raudsand nå de gjenværende lokalitetsalternativene for deponi for uorganisk farlig avfall.

Bellona for Brevik Avisa melder om mange instanser som i høringen argumenterer mot deponi i Brevik, men også om en som er veldig klart for, nemlig Bellona. Bellona skriver i sin uttale at stiftelsens konklusjon er helt klar: «Både lokalitet og tiltakshavers profesjonalitet peker helt entydig på Brevik som løsning med Noah som tiltakshaver, framfor alternativet på Raudsand. Bellona ber departementet legge til grunn i den videre behandlingen at kun alternativet i Brevik representerer en troverdig og akseptabel løsning.», skriver stifter og faglig leder i Bellona, Frederic Hauge.

«Useriøst konsept»

I uttalen omtaler Bellona også alternativet på Raudsand: «Slik Raudsand til nå er presentert, framstår det som direkte useriøst med hensyn til konsept, verifisering av teknologi og kostnader. Løsningen innebærer betydelig mer miljørisiko for ulykker og klimagassutslipp på grunn av transportdistanse. Raudsand vil medføre at alt ubehandlet avfall skal transporteres et langt stykke langs kysten. Driver av Raudsand framstår for Bellona som uprofesjonell med en lite troverdig fortid og profil med hensyn til å tilfredsstille offentlige miljøkrav.», heter det i uttalen.

LESERINNLEGG Useriøse aktører på Raudsand Jeg deler Bellonas vurderinger og konklusjon relatert til Raudsand fullt ut, og gjengir de viktigste her.

– Ingen kommentar

Romsdals Budstikke har kontaktet Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand for kommentar, og fikk dette svaret:

«Vi har ingen kommentar til notatet, da vi regner med at myndighetene ser på realitetene rundt vårt forslag til behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall, og at de kjenner til det nære og lange forholdet mellom Bellona og NOAH. Vi har derfor ingen grunn til å kommentere NOAHs planer, da vi har fokus på de planer vi har på Raudsand.», skriver Storvik.