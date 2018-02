Mowinckel hylles etter det historiske OL-sølvet: – Et friskt pust

Nyheter

Natt til onsdag ble Ragnhild Mowinckel den første norske kvinnelige alpinisten til å ta en OL-medalje i utfor. Rival-kjøreren tok også sølv i storslalåm tidligere i vinterlekene, og ble den første norske kvinnelige alpin-kjøreren til å ta OL-medalje siden 1936.

TvNorges OL-ekspert, og tidligere alpinist, Kjetil André Aamodt beskrev Ragnhilds prestasjon som dagens beste. Det var en tydelig overrasket og lykkelig Mowinckel som ble intervjuet rett etter målgang.

– Jeg var overrasket i storslalåm, men dette her... Det er så utrolig kult, sa hun til Eurosport etter å ha tatt sitt andre OL-sølv.

Og det er flere som lar seg begeistre av den dyktige og entusiastiske 25-åringen. På Twitter hagler det inn med gratulasjoner fra inn- og utland.

Agreed! @RagMow and her enthusiasm are a breath of fresh air. https://t.co/S1U4pjfjAs — Patrick O'Hannigan (@ncohanpat) February 21, 2018

HERREGUD @RagMow!!! Nytt sølv (?) - bare ni hundredeler bak gullet. Syke scener! #esnOL — Vegard Fl. Vaagbø (@VegardVaagbo) February 21, 2018

⛷ Lindsey Vonn finishes with a bronze medal in the women’s downhill behind Sofia Goggia of Italy and Ragnhild Mowinckel of Norway ⛷



Sofia Goggia

Ragnhild Mowinckel

Lindsey Vonn https://t.co/VVUIedPsRG pic.twitter.com/LlR4u0iBFb — NYT Graphics (@nytgraphics) February 21, 2018

#ShoutOut to my faves @Laragut @TinaWeirather @anna_veith @RagMow Women's #Alpine is my all-time favorite sport to watch. #Hardcore. Truly #BadAss to do what you love + excel. Thank you for sharing your ski adventures. Your immense hard work + mental focus does not go unnoticed. — Eau de vie (@TheEauDeVie) February 21, 2018

Ragnhild Mowinckel is a really badass name. #olympics — Steve Oslica (@steveoslica) February 21, 2018

Ragnhild Mowinckel is the most Norwegian skier name ever https://t.co/1qlZiPKWHd — William Allison (@WilliamAllison) February 21, 2018

Got up at 3 am to watch the race, well done @lindseyvonn! and congrats @goggiasofia @RagMow back to bed now #Olympics — Anne (@annehyfr) February 21, 2018

Noe sa meg at jeg måtte stå opp i natt. @RagMow — Rune B (@enurb) February 21, 2018

Da Ragnhild tok sitt første OL-sølv oppsto det en humoristisk feiltolkning av navnet hennes blant amerikanske tv-tittere. Flere synes "Ragnhild Mowinckel" minte om en kjent og kjær amerikansk tegneserie kalt "Rocky and Bullwinkle." Også denne gangen blir det dratt paralleller til navnelikheten.

Did anyone else hear "Rocky & Bullwinkle" every time he said Ragnhild Mowinckel? #PyeongChang2018 #Olympics — Zachary Hanz (@ZacharyHanz) February 21, 2018

Every time NBC announces the women’s skiing results and mentions Ragnhild Mowinckel, I think they are saying Rocky and Bullwinkle. #mooseandsquirrel #Olympics2018 — Brian Watkins (@btwatkins) February 21, 2018

So Ragnhild Mowinckel seems like a very nice person and performed excellently to win the silver in the downhill.

BUT, every time they say her name I hear “Rocky & Bullwinkle”

I’m so sorry. #WinterOlympics2018 — JT Adkins (@JTAisMe) February 21, 2018

