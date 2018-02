KrF sier nei til «dødsgebyret»

Nyheter

– Gebyret er usosialt, så KrF sier nei til innføre det, sir KrFs justispolitiske talskvinne, Jorunn Gleditsch Lossius, til Vårt Land.

På spørsmål om hvorfor partiet stemte for i regjeringens 2018-budsjett, svarer Lossius:

– Det var en glipp at vi ikke reagerte i fjor høst.

Lossius forklarer at det er rett og rimelig at når de som har mest slipper arveavgift, bør de som har langt mindre få slippe å betale et skifteattestgebyr.

Solberg I-regjeringen fjernet arveavgiften, mens Solberg II-regjeringen vil innføre et gebyr på 1.130 kroner for en skifteattest, som i dag er gratis.

Gebyret, som har vakt sterke reaksjoner, har fått navnet «dødsgebyret», og anslås å gi årlige inntekter på om lag 39,5 millioner koner om det blir innført til sommeren.