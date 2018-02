Haver-Løseth varslet Mowinckel-medalje

Nyheter

– Jeg så den komme. Jeg meldte at den skulle komme. Jeg har sagt at hun tar i hvert fall én medalje i dette OL, smilte Haver-Løseth til NTB etter å ha sett Mowinckel kjøre inn til en for mange overraskende sølvmedalje.

Opp til gullvinner Sofia Goggia fra Italia skilte det kun ni små hundredeler.

– Ni hundredeler! Hun kunne like gjerne tatt det. Jeg melder ny medalje i morgen, smilte Haver-Løseth, vel vitende om at Mowinckel da skal i aksjon i kombinasjonen.

Lagvenninnen bøyer seg i støvet for jenta som også tok sølv i storslalåm tidligere i OL.

– Ragnhild er så rå. Hun er så dyktig til å gjøre den jobben hun skal. Hun kjører bra på ski, og det har hun alltid gjort, men i tillegg klarer hun å holde hodet kaldt når nervene tar overhånd for andre, sa lagvenninnen.

Det siste vil hun gjerne lære litt av.

– Jeg er full av beundring. Det er fascinerende for oss som står utenfor å se hvor kald hun faktisk er. Vi har alle mye å lære der. Nå suger vi bare til oss det vi kan, og så er vi veldig glade på hennes vegne, smilte Haver-Løseth.

Sølvjenta gråt glade sølvtårer etter en karrierens aller største dager.

– Du ser på henne at dette nesten var mer emosjonelt enn sølvmedaljen i storslalåm, fordi det var ikke var ventet, sa Haver-Løseth.

Ragnhild Mowinckel tok sitt andre OL-sølv: – Det er det sykeste! Ragnhild Mowinckel tok sitt andre sølv i Pyeongchang da hun var kun ni hundredeler bak gullvinner Sofia Goggia i utforbakken.