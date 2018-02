Fikk sladd på bilen og kolliderte ved Stavika i Fræna

Nyheter

Ulykken skal ha skjedd i nærheten av krysset av fylkesveg 664 og fylkesveg 232, like før Stavika. To biler var involvert i ulykka. Den ene kjørte i retning Bud, mens den andre kom i motsatt retning. Den ene bilen skal ha fått sladd og kommet over i motsatt kjørefelt. Det er høg fartsgrense på stedet, men ulykken skal ikke ha vært alvorlig.

Tre personer var involvert i ulykka, en av de ble kjørt til legevakt for en sjekk. Det skal ikke være snakk om alvorlige skader.

Politiet opplyser at det er svært glatt på stedet og vanskelige kjøreforhold.

Vegen ble stengt i forbindelse med ulykka, men skal nå være åpen for trafikk. Nødetatene er ferdig på stedet.