Ble dømt for overgrep mot 8-åring – har anket

Mannen som i desember ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder for overgrep mot en 8-åring, har anket saka til Frostating lagmannsrett.

Gammelt forhold

Saka gikk for Romsdal tingrett tidlig i desember. Forholdet mannen ble dømt for, lå over ti år tilbake i tid. Ifølge tingretten forgrep han seg på sin åtte år gamle stedatter, og truet henne med at han ville drepe moren hennes dersom hun protesterte. Han skal også ha truet med å drepe et annet familiemedlem. Dette skjedde i en kommune i Romsdal.

Mannen erklærte seg ikke skyldig, men ble ikke trodd av retten. Han ble også dømt til å betale sin tidligere stedatter 250.000 kroner i oppreisningserstatning.

Det er satt av fire dager til saka i Frostating lagmannsrett, fra tirsdag 10. april.