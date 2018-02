Molde kommune betalte for 211 døgn i januar

Nyheter

MOLDE: Siste rapportering på antall liggedøgn på sjukehus Molde må betale for, viser at det i januar 2018 var 211 liggedøgn for ferdigbehandlete pasienter fra kommunen.

Det er når kommunen ikke har ledig sjukeheimsplass eller kapasitet i heimetjenesten til en forsvarlig oppfølging heime, at kommunen får regningen fra Helse Møre og Romsdal. I fjor var døgnprisen på 4.622 kr. Antallet varierer fra måned til måned.

I desember 2017 var det 120 betalingsdøgn. Totalen for 2017 ble rekordhøge 1.845 døgn, som ga en regning på 8,5 mill. kr til Molde kommune.

Ber rådmannen ta grep i ny plan – Ny helse- og omsorgsplan må ha tiltak som får ned betalingsdøgn.

Kommunen og helseforetaket er imidlertid ikke helt enig om regningen, da kommunen krever kreditering for pasienter som mangler papirer ved utskriving, en såkalt epikrise.

Avtale med Midsund

Fra 22. januar har kommunen hatt en avtale med Midsund kommune om kjøp av tre korttidsplasser, som har vært brukt til ferdigbehandlete pasienter fra sjukehuset. Per 10. februar har Molde kun hatt én pasient med ett døgn på betaling siden Midsund-avtalen kom på plass, opplyser rådmannen. Drift- og forvaltningsutvalget tok i mandagens møte rapporten til orientering.