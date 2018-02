Kjørte med nesten to i promille – slipper fengsel

Nyheter

En mann i slutten av 50-åra måtte nylig møte i Nordmøre tingrett tiltalt for fyllekjøring i Molde. Mannen er bosatt i søre del av Nordmøre. Det var i midten av oktober han kjørte en personbil på tross av at han hadde drukket.

Politiet stanset ham i Frænavegen i Molde. Kjøringen ble av politiet beskrevet som vinglete. Blodprøve tatt i etterkant viste at han da hadde en promille på 1,85.

Mannen tilsto forholdet i retten – dette fikk han strafferabatt for. Normalt ville han fått fengsel i 36 dager. På grunn av tilståelsen ble straffen satt til 27 dager.

Samtidig ble fengselsstraffen satt til å være betinget med en prøvetid på to år, forutsatt at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring.

Mannen dømmes også til å betale ei bot på 55.000 kroner. I tillegg fratas han førerretten i to og et halvt år.