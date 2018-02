Hit reiser vi i vinterferien og disse sykdommene drar vi med oss hjem

Nyheter

– Nesten seks av ti februarferier de siste to årene har gått til Spania. Spania er også det soleklare førstevalget hvis vi ser på reisevanene til nordmenn de to første ukene i februar 2018, sier skadesjef Petter Lassen i Frende Forsikring.

Tallene kommer fra den norske reisealarmsentralen Falck Global Assistance.

– Spania er alltid populært, året rundt. Så også i vinterferien. Reisen er ikke så lang, det er solsikkert og mange nordmenn har ferieboliger der. Mange eldre bor også her i vintermånedene, sier Lassen.

Langturer fyller resten av pallen

Mer overraskende er det kanskje at det er to land langt unna som ligger på 2. og 3. plass på listen over februarreiser. Thailand og USA utgjør nemlig resten av seierspallen for nordmenn som reiser bort i disse OL-tider.

– Dette er populære destinasjoner, men det er langt å reise for en vinterferie. Det er nok mange som heller tar dette som en utvidet vinterferie og legger inn litt ekstra tid, sier Petter Lassen i Frende.

Mens nordmenn søker varmen kan Falck Global Assistance i Danmark rapportere at de så langt i februar har vært travelt opptatt med å få sine landsmenn hjem fra Alpene. Benbrudd etter ulykker i alpinbakkene er en vanlig skade for befolkningen som ikke er kjent for sine alpinferdigheter.

Eventyrlige nordmenn

– Vi ser at Spania, Thailand og USA er topp tre både for de siste par årene og februar i år. Men de to neste plassene på listene skiller seg ut. De siste to årene har Østerrike og Tyrkia vært inne på topp fem, mens i år er Storbritannia og India inne, sier Frendes skadesjef.

– Nordmenn er eventyrlystne også denne vinteren og land som Sri Lanka, Kambodsja og Vietnam tiltrekker seg mange besøkende, forteller Gry Monica Hellevik, assistansesjef i Falck Global Assistance.

Velkjente sykdommer blir med hjem

Dessverre pådrar mange seg en eller annen form for sykdom eller plage på vinterferie også i år. Tall fra Finans Norge viser at 94.408 nordmenn ble syke på ferie i fjor, 26.482 av dem i første kvartal.

– I vinterferiemåneden februar gjør sykdommer som ørebetennelse og febersykdommer et byks. Disse ser vi mye av på destinasjoner hvor man bader mye. Barnefamilier og en yngre gruppe reisende utgjør mye av denne statistikken, sier Petter Lassen.

Foruten disse er sykdommene som preger nordmenn på reise ganske lik i vinterferien som for resten av høst- og vinterhalvåret.

– Bronkitt, luftveisinfeksjoner og lungebetennelse er øverst, etterfulgt av mage- og tarminfeksjoner. Dette er en tid hvor mange eldre er ute over lengre tid og derfor preges tallene av det, sier Gry Monica Hellevik i Falck Global Assistance. Alarmsentralen er den eneste av sitt slag i Norge, og ligger på Tåsen i Oslo.

Topp 5 reisemål for nordmenn i februar siste to år

1. Spania (58%)

2. Thailand (12%)

3. USA (4%)

4. Østerrike (2%)

5. Tyrkia (2%)

Topp 5 reisemål de to første ukene i februar 2018

1. Spania

2. Thailand

3. USA

4. Storbritannia

5. India

Topp 5 vinterdiagnoser for nordmenn på reise (oktober-februar)

1. Bronkitt, luftveisinfeksjoner og lungebetennelse

2. Mage- og tarminfeksjoner

3. Urinveisinfeksjoner

4. Brystsmerter

5. Ryggsmerter