Forlater MFK – blir klubbutvikler i NFF

NFF Nordmøre og Romsdal har ansatt Marianne Misund som ny klubbutvikler i fotballkretsen. Hun starter i jobben 1. juni. Misund kommer fra jobben som administrativ leder i Molde FK bredde.

– Vi vil takke Marianne Misund for den gode jobben hun har gjort som administrativ leder i breddeavdelingen de sju årene hun har vært her. Hun har vært sentral i forhold til å strukturere avdelingen og lose oss gjennom kvalitetsklubb konseptet slik at vi er sertifisert som kvalitetsklubb nivå 2, heter det fra MFK i en pressemelding.

Gammel kjenning

Molde FK har hentet inn en gammel MFK-kjenning som erstatter for Misund: Tove Berget.

– Vi får en administrativ leder som kjenner klubben godt gjennom at hun jobbet i Molde Fotball i fire år, fra 2006 til 2010.

Berget kommer fra en jobb som rådgiver ved samferdselsavdelingen i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Gjør endringer

For fotballkretsen betyr ansettelsen av Marianne Misund en viss omstrukturering.

– Mariannes inntreden vil medføre endringer i arbeidsoppgaver for Stig Arild Råket og Andreas Theigmann Hanssen. Stig Arild har vært kombinert spiller- og trenerutvikler og han vil nå gå over til en mer rendyrket trenerutvikler-stilling, kombinert med fokus på prioriterte områder i handlingsplanen. I den kommende perioden vil det si ekstra fokus på trenerveileder i klubb, samt en pådriver for god jenteaktivitet i kretsen, heter det fra NFF Nordmøre og Romsdal.

– Andreas som er vår nåværende klubbutvikler vil fra 1. juni offisielt gå over til ny stilling som spillerutvikler. Han vil da bli kretsens faglige leder for landslagsskolen og ha ansvar for vår spillerutviklingsmodell.