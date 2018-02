Ferjefri E39 kan bli utsatt med 17 år

Nyheter

Det vil i tilfelle bety at prosjektet for ferjefri strekning fra Kristiansand til Trondheim blir utsatt med nye 17 år. Statens vegvesen skal ha laget en ny strategi for prosjektet som ble presentert på et seminar for fylkeskommunene på Gardermoen 5. februar, skriver Klassekampen. Strategien er foreløpig ikke presentert for Stortinget.

– Det som uroer meg, er at når noe blir skjøvet så langt ut i tid, så har vi ingen trygghet for at alle prosjekta kommer på plass, sier fylkesordfører i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap), til Klassekampen.

– Det blir bare enda en plan.

- Fornuftig

Leder i Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), sier det var nødvendig med en endring i framdriften.

– Jeg kjenner ikkje hva som ligger til grunn for strategien. Så lenge de prosjektene som gjør mest nytte, korter reisetida mest, har høgest trafikk og knytter sammen større arbeidsmarked kommer først, virker framdriftsplanen fornuftig, sier han.

Han peker på kryssingen av Sognefjorden som ett av prosjektene som er vanskeligst å løse, og derfor mest naturlig å utsette. Det er Aasen enig i, men han er mer bekymret for en mulig utsettelse:

– Jeg skal ikke mane fram skrømt på høglys dag, men når dette blir strekt ut i tid, slik vegvesenet nå forbereder seg på, går flere prosjekt over til å være fine planer uten realisering.

Kostnadsøkning

Da Stoltenberg-regjeringen lanserte prosjektet i 2013, var det med et mål om ferdigstillelse i løpet av 20 år. I nasjonal transportplan (NTP) for 2010-2019 og NTP for 2014-2023 var målet det samme, ferjefri innen 20 år. Senest i 2016 fastsatte Statens vegvesen målet om 20 år.

«En utbedret og ferjefri E39 vil være 47 km kortere enn i dag, og reisetiden vil være halvert, til om lag ti og en halv time», heter det i NTP.

Siden prosjektet ble lansert har totalkostnadene økt til 340 milliarder fra 150 milliarder kroner. Kostnadsøkningen skal ifølge Klassekampen ha fått flere til å reagere.

I NTP 2018-2029 var målet om 20 år borte:

«Regjeringen vil ikke knytte ferdigstilling av ferjefri E39 til et bestemt årstall. Fremdriften i arbeidet med å realisere ferjefri E39 vil bl.a. være avhengig av det økonomiske handlingsrommet og det videre planarbeidet, herunder arbeidet med de teknologiske løsninger for de store fjordkryssingene.»

Kostnadsreduksjon

Behovet for kostnadsreduksjon på strekningen Ålesund-Molde har vært kjent lenge. Da Stortinget behandlet saka i fjor sommer ble det slått fast at prislappen på 38 milliarder kroner måtte reduseres betydelig før en kunne sette i gang med byggingen. Siden den gang er mye allerede gjort:

Selve fjorkryssingen, Møreaksen, er redusert med to milliarder til 14 milliarder kroner.

I den foreløpige utredningen av Digernes-Vik er kostnaden halvert fra 9,8 til 4,8 milliarder kroner.

Erfaringen fra de to øvrige strekningene tilsier at også kostnaden for Julbøen-Bolsønes kan halveres.

Til sammenlikning har Rogfast en prislapp på 17 milliarder kroner, mens Hordfast er beregnet til 35 milliarder kroner.

Stortinget skal igjen ta stilling E39 Ålesund-Molde i 2021.

Saka blir oppdatert.