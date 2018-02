Utsett frist for aksjeteikning

Nyheter

MIDSUND: – Det har gått bra, men det er no bestemt at fristen vert utsett litt, så fleire kan komme med, seier Gunnar Kvalsund i Midsund næringsforum. Han vil ikkje gå nærare inn på kor mange aksjar som er selde – målet er ein aksjekapital på 1,2 millionar kroner. Selskapet skal legge til rette for utbygging på tomta ved Anton-bua.

Fristen for å teikne seg var først sett til 16. februar, men er no utvida med to veker.

– Ein del som kan vere interesserte, er ute på fiske, og dessutan kom vinterferien inn, derfor fann vi å utvide med litt ekstra tid, seier Kvalsund.

– Korleis vil dette verke inn på framdrifta i prosjektet?

– Parallelt med aksjeteikninga jobbar vi no med å utvikle prosjektet, og å kartlegge arealbehovet for næringslivet. Vi veit om og har forståing for at kommunen er utolmodig etter å komme vidare, så dette skal ikkje gå særleg ut over tempoet, seier Kvalsund.