Trafikkuhell i Tussentunnelen

Nyheter

Brannvesenet i både Molde og Fræna rykket mandag kveld ut til det som ble beskrevet som et trafikkuhell på Molde-sida av Tussentunnelen. Tunnelen var stengt ei stund med omkjøring over Skaret. Like etter klokka 21 meldte Statens vegvesen at tunnelen igjen er åpen for trafikk. Det skal ha vært et mindre uhell med én bil involvert.

– Det ser ikke ut til å ha vært en ulykke, men ei kvinne som fikk et illebefinnende og derfor kjørte ut i kanten av vegen. Hun er nå kjørt til sjukehus og vi har folk der som snakker med henne for å få klarthet i det som har skjedd, sier operasjonsleder Kenneth Sætre ved politiets operasjonssentral i Møre og Romsdal til Rbnett.