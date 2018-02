Tidenes beste resultat for Felleskjøpet

Nyheter

Begge deler er også solid opp fra 2016, da selskapet omsatte for 14,3 milliarder og fikk et driftsresultat på 494 millioner kroner.

Selskapet viser spesielt til at den svenske butikkjeden Granngården i fjor for første gang bidro positivt. Resultat før skatt for Granngården ble 13,7 millioner kroner, mens resultatet før skatt for hele selskapet ble 472,3 millioner kroner.

– I 2017 øker omsetningen nesten ni prosent og vi oppnår det beste resultatet i konsernets historie. Vi har full effekt av investeringene i Sverige og Danmark og åtte prosent økning av salget innen området for maskiner og utstyr. Samtidig har vi kuttet kostnader med over 100 millioner kroner for å tilpasse oss markeds- og sesongutfordringene vår konsumentrettede virksomhet opplevde i 2017, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet, i en pressemelding.

Felleskjøpet er et samvirke eid av 44.000 bønder, og har til sammen 210 butikker i Norge og Sverige.