Røe Isaksen vil legge nye planer for Svalbard

Tirsdag inviterer Røe Isaksen sentrale aktører til et åpent møte i Longyearbyen for å få innspill til strategien som nå skal utarbeides for Svalbard.

Den skal legges fram senere i år og skal se på hva slags muligheter og potensial som finnes i Norges nordligste by.

Kullkompaniet Store Norske Spitsbergen er vedtatt avviklet, men kommer fortsatt til å spille en viktig rolle i Longyearbyen i tida framover gjennom driften i Gruve 7 og oppryddingen av gruvene i Svea og Lunckefjell, ifølge næringsministeren.

– Men Svalbard-samfunnet trenger flere bein å stå på for å holde både næringsaktivitet og bosetting ved like, sier Røe Isaksen.