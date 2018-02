Kjøper inn 800 refleksvester til turister i Lofoten

Nyheter

– De stopper ofte opp på steder som kan være uoversiktlige og når alle i bilen skal ut for å fotografere kan det skape trafikkfarlige situasjoner, sier avdelingsdirektør Jørn Simonsen i Statens vegvesen til NRK.

Nordland politidistrikt mottar daglig bekymringsmeldinger om vinglete kjøring og farlige situasjoner der turister er involvert.

Per i dag er det påbudt med én refleksvest i hver bil, men det er ikke nok ifølge avdelingsdirektøren.

– Det holder ikke til et helt reisefølge som skal ut for å fotografere. Derfor har vi nå kjøpt inn vester slik at alle passasjerer skal ha det tilgjengelig.

I tillegg jobber Vegvesenet med et informasjonshefte som skal oversettes til flere språk. Det skal være klart til neste vinter.