Boligshus totalskadd i brann på Sjøholt

Nyheter

(smp.no) Meldingen om kraftig røykutvikling kom lifølge politiet like før klokka ni og mannskap fra Ørskog og Skodje brannvesen rykket ut.

Ingen personer er blitt meldt skadd i brannen.

– Brannårsaken er alt for tidlig å si noe om, forteller operasjonsleder Tove Anita Asp ved Møre og Romsdal politidistrikt til Sunnmørsposten.

Kraftig røykutvikling

Ved 11.30-tida holdt brannvesenet fortsatt på med slukkearbeid og det brant kraftig i den øverste delen av trehuset. På det tidspunktet hadde røykdykkerne tatt seg ut av bygget fordi takkonstruksjonen var i ferd med å gi etter.

– Nå pågår det utvendig slukking, opplyser vakthavende ved 110-sentralen for Møre og Romsdal til Sunnmørsposten.

Politiet advarte etterpå mot at røyken siver ned mot et boligfelt og sentrum, og beboerne ble bedt om å lukke vinduer. Ved 11.45-tida meldes det imidlertid at vinden har snudd og at røyken trekker i motsatt retning.

Det skal ikke være fare for at brannen sprer seg til omkringliggende bygninger.

Beboerne gjort rede for

Røykdykkere tok seg inn i boligen etter at de ankom, men måtte trekke seg ut på grunn av kraftig varme. Kort tid etterpå meldte 110-sentralen for Møre og Romsdal at alle beoerne var gjort rede for og at ingen befant seg inne i bygningen.

Det skal ikke ha vært personer inne i huset da det begynte å brenne. Brannen ble meldt av en beboer lengre ned i bygda, som så hva som skjedde.

Denne saka ble først publisert hos Sunnmørsposten.