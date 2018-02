Apotekene håper nytt datasystem skal hindre reseptjuks

Nyheter

Systemet gjør det mulig for apotekene å kommunisere seg imellom, men også med legene og andre offentlige systemer, melder NRK.

– Da vil det være veldig enkelt for apoteket å sjekke sist pasienten fikk et legemiddel, og hvor mye vedkommende fikk. På den måten vil legeshopping og reseptforfalskning bli lettere å oppdage, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Nettstedet viser til en sak der en pasient hadde fått mange resepter fra forskjellige leger over store deler av landet.

– Reseptene gjaldt avhengighetsskapende preparater, sier Kornèl Kiss ved Fritzøe apotek i Larvik. Han sendte en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Vestfold om saken.

Innføring av e-resepter har gjort det vanskeligere å jukse til seg vanedannende medisiner, men problemet er fortsatt ikke borte.