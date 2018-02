Her har de akkurat vunnet årets første blåhvite pokal

Nyheter

Mens MFK er på treningsleir i Marbella, varmet Tornekrattet Øst opp til seriestart med supportercup i Oppsal Arena lørdag. Der møtte de mostandere som Viking Oslo, Oddrane, Rosenborg, Isberget, Ham-Kam, Raufoss, Bataljonen Øst og Vålerenga Ikaros. Men ingen av dem skulle vise seg å være noe særlig motstand for et topptrent supporterlag fra Molde.

– Vi gikk knallhardt ut i første kampen mot Ikaros. Der hadde vi forventet en del motstand. Laget besto av unge gutter som har spilt mye fotball. Men laget vårt besto av 50 prosent kraftkarer med store muskler, og motstanderne begynte å sutre til dommeren allerede rett etter kampstart. Etter hvert ble de redde for å ta imot ballen, sier spillende trener Jon Orheim.

Fysikken skulle vise seg å være avgjørende for Tornekrattet Øst.

– Etter hvert begynte alle motspillerne våre å sutre til dommeren. Vi var helt fair i taklingene, men ingen av dem kunne måle seg mot kreftene i laget vårt. Dette bør MFK ta som et hint. Coaching i verdensklasse er en ting, men vi må vinne alle dueller. Laget vårt slapp ikke inn et eneste mål. Vi var bunnsolide i alle ledd og viste skikkelig power, sier Orheim.

– Kan Ole Gunnar Solskjær ringe til deg, skulle han være på utkikk etter en ny assistent-trener?

– Så mye penger har han ikke, ler Orheim.

– Hvordan gikk kampen mot RBK?

– Hvilken kamp? RBK var så dårlig at de røyk ut lenge før vi rakk å møte dem. De havnet på 9. plass. Vi får satse på at det samme skjer i serien i år, sier Orheim.

– Hva tenker du om årets MFK-sesong?

– Det blir spennende. Vi har en stor og bred tropp. Men vi har ikke scort så mange mål hittil i treningskamper. Laget må bli mer offensivt. Men jeg har troa på at Chima kan være det tilskuddet vi trenger. Han er dyktig til å skape rom for andre. Men MFK bør se til Tornekrattet. Vinn hver duell. Det skal være vondt for motspilleren å dra fra Aker stadion. Bruk power! Men nå må jeg nesten legge på, for jeg ser at banketten har starta. Den skal vi selvfølgelig også vinne. Og så gleder vi oss til å motta en stor pokal!, sier den nybakte cupmesteren Jon Orheim.