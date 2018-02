Tjuver stjeler lommebøker fra eldre personer på handletur

Nyheter

I løpet av fredag har det vært meldt om tre tilfeller av tyveri av lommebøker i området vårt. Første tilfellet var i Kristiansund klokka 10, så i Molde 12.30 og i Ålesund 16.30, melder politiet via Twitter. Politiet har grunn til å tro at det er samme gjerningsmenn. Framgangsmåtene til de to tyvene er å avlede oppmerksomheten til eldre personer, og deretter stjele kommeboken som er i vesken eller handlevognen, melder politiet.

Politiet har observert gjerningspersonene via overvåkningskamera og video, men vet forleøpig ikke hvem gjerningspersonene er.

– Vi har heller ikke noe kjennskap til at lignende hendelser skal ha funnet sted den siste tida, som kan gi oss en pekepinn på hvem dette kan være, sier operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, Borge Amdam. Han forteller at politiet nå arbeider med å lokalisere bilen til gjerningspersonene.

– Vi er veldig interessert i tips og observasjoner rundt de tre sakene i Molde, Kristiansund og Ålesund. Er det noen som vet noe, så bes de om å ta kontakt med politiet. Gjerningspersonene ble sist sett i Ålesund ved 16.30-tida fredag, sier Amdam.

Han ber publikum være oppmerksomme når de er ute og handler på offentlige steder.

– Ikke la lommeboka ligge godt synlig i veske eller handlekurv. Dra igjen alle glidelåser. Du bør kanskje også være varsom hvis en fremmed person prøver å kontakte deg, uten at du forstår hvorfor, sier han.

Møre og Romsdal politidistrikt har nå varslet nabodistriktene om tyvene.

– Vi har politipatruljer som er ute og leter etter gjerningspersonene. Skulle noen bli utsatt for et tyveri, ta kontakt med politiet med en gang. Forsøk også å legge merke til hvordan kjøretøy gjerningspersonene har. Selv om det kan være utfordrende i en slik situasjon. Men å få informasjon om kjøretøy er til stor hjelp for politiet, sier Amdam.