Nudelkongen Mr. Lee er død

Han sovnet inn i sitt eget hjem fredag ettermiddag med sin nærmeste familie rundt seg, opplyser familien til NTB.

Lee har de siste årene levd med Parkinsons sykdom.

Han var den første koreaneren som kom til Norge, som 17-åring i 1954. Lee ble sendt hit for å få medisinsk oppfølging av Dr. Bernhard Paus ved Rikshospitalet, etter å ha blitt skadd i et granatangrep i Korea-krigen.

Lee utdannet seg til kokk i Norge og Sveits, og var i mange år disponent for Møllhausen-kjeden. På slutten av 80-tallet begynte Lee å importere nudler fra Sør-Korea. Mr. Lee-nudlene ble i løpet av få år svært populære, og er i dag en kjent norsk merkevare.

I 2004 ble han hedret med Kongens fortjenstmedalje for sitt langvarige engasjement for norske Korea-veteraner.

Da Norsk Folkemuseum åpnet innvandrerutstillingen «Mulighetenes land?» i 2005, var Lees historie en av bærebjelkene i utstillingen.

På spørsmål om hva han tenkte om sin plass i innvandrerhistorien, svarte Lee følgende til Aftenposten i forbindelse med utstillingen: «Hvis et menneske i nøden venter på mat på bordet, gi det heller et redskap for å skaffe mat selv. Jeg har fått et slikt redskap i Norge. Den gaven setter jeg større pris på enn om jeg hadde fått levert mat hjem til meg. Det er mitt svar.»

Lee etterlater seg kone, tre voksne døtre og sju barnebarn.