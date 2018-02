NRK: Tillitsvalgt i FpU spurte 14-åring om de skulle ha sex

Nyheter

NRK melder fredag at de ha vært i kontakt med fire kvinner som formelt har varslet Frp om ubehagelige opplevelser med en mann som i dag har tillitsverv i både Frp og Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). Kvinnene var alle i tenårene da opplevelsene de melder om skal ha skjedd.

– Vi har mottatt flere varsler om ham. Dette er en vanskelig sak for FpU, og vi har derfor bedt om hjelp fra Frp. Nå fokuserer vi på å ta vare på de berørte, bekrefter FpUs generalsekretær Tonje Lavik til kanalen.

Et av varslene dreier seg om meldinger mannen sendte til en 14 år gammel jente da han selv var 18 og hadde lederverv i FpU. Blant annet har mannen sendt flere meldinger til jenta via Snapchat hvor han spør om de skal ha sex. Mannen innrømmer overfor NRK at han sendte disse meldingene, men hevder de ble sendt som en spøk.

En av kvinnene forteller at mannen befølte henne og kom med upassende kommentarer da hun var 13 år. En annen kvinne forteller at mannen forsøkte å kysse henne og en venninne i beruset tilstand på et partiarrangement. Kvinnen, som da var 16 år, forteller videre at hun varslet ledelsen, men at de ba henne legge dette bak seg. De aktuelle lederne har ikke ønsket å kommentere saken, skriver NRK.

– Jeg kan ikke utelukke at jeg har sagt eller gjort noe som kan ha vært upassende, og skal være den første til å beklage i de tilfellene jeg har gått over streken, sier mannen til NRK.

Han påpeker derimot at han ikke kjenner seg igjen i flere av beskrivelsene, verken når det gjelder beføling av en 13-åring eller forsøket på å kysse 16-åringen og hennes venninne. Mannen mener varslene kan sees i lys av en maktkamp i partiet hvor noen forsøker å skvise ham ut.