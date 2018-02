Her er MFKs første offisielle klubbmaskot, men hva skal han hete?

Nyheter

Det tok 107 år, men nå har MFK fått sin første offisielle klubb-maskot. En bjørn, som opprinnelig kommer fra Danmark. Han skal bli bestekompisen til sjøhesten Tare, som er maskoten til generalsponsor Sparebanken Møre. Sammen skal de skape liv og røre på Aker stadion på kampdag. Mens Tare vinker og sprer stemning opp til publikum fra indre bane, skal den nye MFK-maskoten danse og gi high fives på tribuna. Men han trenger hjelp fra publikum til å komme seg til Molde.

– Han sitter fremdeles på flyplassen. Han får ikke kjøpt seg flybillett før han får seg et navn. Nå håper vi at MFK-supporterne kan hjelpe oss med å få den nye maskoten hjem til Molde, sier markedsdirektør i MFK, Oddvar Talset.

For MFK har det vært viktig at en nye maskoten er så koselig som mulig, og at han ikke oppfattes som skummel.

– Er han ikke søt da? Vi har fått hjelp fra et dansk firma til å utforme maskoten, og planleggingen har vart over noen måneder. Dette er et historisk øyeblikk for MFK. Endelig har vi fått vår helt egen maskot! Dette skal være kjekt for barna, som elsker maskoter. Derfor er det viktig at han er en figur som alle kan bli glad i, sier Talset.

Håper han blir en publikumsfavoritt

Han forteller at klubben kommer til å bygge en del konsept rundt den nye maskoten, og at han kommer til å bli sentral i tiltak rettet mot familier.

– Familier er viktig for MFK, og noe vi satser på. Den nye maskoten skal åpenbart skape mye god stemning for barna. Vi håper at han, sammen med Tare, kan bli en publikumsfavoritt, sier Talset.

Han beskriver maskoten som en livlig kar som skal danse og lage show. Men for at han ska rekke å komme til Molde før seriestart, trenger han et navn.

– Vi håper at så mange som mulig kommer med navneforslag til maskoten. Det er helt på sin plass at publikum får navngi han. Kanskje kan foreldre spør barna sine hva de synes han skal hete? sier Talset.

De beste forslagene går til finalerunde 25. februar, hvor publikum kan være med å stemme på det navnet de liker best. Forslag kan sendes til mfk@moldefk.no.