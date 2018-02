Troms og Finnmark enige om sammenslåingsavtale

Nyheter

– Vi har kommet til enighet om en avtale som innebærer at vi får ett fylke. Det er gjort et godt stykke arbeid for å sikre vekst i et område av Norge som vi alle er veldig glad i, sa meklingsmann Knut Storberget før partene signerte avtalen.

Kommunalminister Monica Mæland (H) berømmet de fire fylkespolitikerne fra Finnmark og Troms som har fremforhandlet avtalen.

– Dere har tatt stort lederskap, det er en veldig riktig beslutning dere har tatt. Jeg var ganske sikker på at dere ville komme i havn, men ikke så raskt. Vi er veldig glade for de beslutningene dere har tatt som vi nå slipper å ta i departementet, sa statsråden.

Troms og Finnmark får to assisterende fylkesmenn i fremtiden. Det har vært strid om hvor den assisterende fylkesmannen skal sitte. Nå blir det én i hver av de to byene Tromsø og Vadsø. Den politiske ledelsen vil ligge i Tromsø, og det nye fylkestinget får 57 medlemmer.

Meklingen om sammenslåingen mellom de to fylkene har pågått på et hotell på Gardermoen siden onsdag kveld.

Forhandlingsdelegasjonen har bestått av Ragnhild Vassvik (Ap), fylkesordfører i Finnmark fylkeskommune, Lise Svenning (H), fylkestinget Finnmark fylkeskommune, Willy Ørnebakk (Ap), fylkesrådsleder Troms fylkeskommune og Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune.