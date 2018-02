Kunstgressbaner skal bli mindre forurensende

Nyheter

Stortinget fattet vedtak om dette torsdag, melder NRK.

– Vi har nå blitt enige om at det fra 1. januar 2019 skal være installert oppsamlingsutstyr på kunstgressbaner i Norge for å forhindre at gummigranulat kommer ut i avløpssystemet. Dette er et betydelig forurensingsproblem, og granulatet er den nest største kilden til mikroplastforurensing fra den norske landjorda, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, som på sikt ønsker et forbud innen 2023.

I dag går gummikuler fra kunstgressbaner rett i avløpet. Et tiltak som foreslås, er siler i kummene rundt banen.

Det finnes i dag i cirka 1.500 kunstgressbaner i Norge, og flesteparten av dem bruker gummigranulat.