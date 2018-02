Senterpartiet vil fjerne «dødsskatt»

Nyheter

Temperaturen steg i spørretimen onsdag da Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum flere ganger utfordret justisminister Sylvi Listhaug (Frp) til å trekke gebyret, eller «dødsskatt», som han kaller det.

– Hvorfor vil Listhaug kreve inn 40 millioner kroner i året av dem som har mistet en av sine nærmeste, spurte han.

Med ironisk brodd viste Listhaug til at Senterpartiet ikke hadde noen merknader til dette da statsbudsjettet ble behandlet.

– At du prøver deg på dette, det er gjennomskuet for lengst, sa Listhaug, som la til at Senterpartiet er «avkledd» og har «null troverdighet» i denne saken.

Planlagt innført i sommer

Regjeringen har foreslått å ilegge gebyr på domstolenes utstedelse av dokumenter ved skifte av dødsbo, såkalt skifte og uskifteattest og fullmakt ved privat skifte. Avgiften vil komme på 1.130 kroner, og skal etter planen innføres fra 1. juli i år.

Hittil har dette vært gratis, noe Senterpartiet ønsker at det fortsatt skal være. Vedum kaller det et grunnleggende velferdsgode som staten bør dekke. Gebyr i forbindelse med dødsfall må ses annerledes på enn andre offentlige tjenester folk må betale gebyr for, som for eksempel pass, mener han.

Torsdag legger partiet fram et forslag om at gebyret må droppes.

– Oppdaget ikke

Vedum forklarer det som en glipp at partiet ikke protesterte da Stortinget behandlet budsjettet.

– Det lå inne som en omtalesak og statsbudsjettet er et dokument på flere tusen sider. Men det sto ingen tabell der om at regjeringen akter å ta inn 40 millioner kroner på et slikt gebyr. Da hadde vi selvsagt reagert, sier Vedum til NTB.

SV sier de vil støtte Senterpartiets forslag. Finanspolitisk talskvinne Kari Elisabeth Kaski argumenterte i spørretimen med at gebyr og avgifter treffer sosialt skjevt.

– Det handler om hvordan vi fordeler kostnader. Denne regjeringen har gitt de aller største skattelettelsene til de aller rikeste. Hvordan kan du forklare at folk flest som arver lite, skal betale forholdsvis mest, og burde ikke de rike, hvorav de fleste er arvinger, betalt mest, spurte hun.

– Frekt

Listhaug reagerte på kritikken og viste til at den rødgrønne regjeringen tok inn flere milliarder kroner i arveavgift i de åtte årene de styrte.

– Det er toppen av frekkhet å komme hit og snakke om dette etter å ha håvet inn milliarder i dødsskatt, sa hun.

Listhaug var nøye med å understreke at hun bare følger opp det vedtaket Stortinget har fattet. Hun vil ikke svare på om hun selv mener det er riktig å innføre gebyr på skifteattest.

– Dette er gebyr for en tjeneste som et samlet Storting har vedtatt. Da er det min jobb som justisminister å følge opp inntil Stortinget eventuelt vedtar noe annet, sier hun.